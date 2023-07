Przesmyk suwalski zagrożony? Mamy stanowisko litewskiego MON

- Bardziej jestem skłonny przychylić się do słów premiera Polski Mateusza Morawieckiego, który mówił o możliwym ataku hybrydowym ze strony najemników. Przykładowo – mogą próbować przejść granicę wymieszani z uchodźcami albo prowokować Straż Graniczną. Gdyby jakaś kula trafiła polskiego bądź litewskiego funkcjonariusza Straży Granicznej, byłoby to bardziej szkodliwe, aniżeli wtargnięcie najemników. Do tego drugiego bowiem w ogóle by nie doszło. Na Litwie nie myśli się w takich kategoriach. Wojna psychologiczna tak, atak wagnerowców nie – uważa litewski dziennikarz.