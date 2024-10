Przesłuchanie Sebastiana M. Jego słowa komentuje adwokat rodziny ofiar

Jak przekazała WP rzecznik Prokuratora Krajowego Anna Adamiak, przesłuchanie Sebastiana M. rozpoczęło się od poinformowania go o treści zarzutu popełnienia przestępstwa. W związku z nim polska prokuratura żąda jego ekstradycji. Po wysłuchaniu tej informacji, Sebastian M. od razu stwierdził, że nie jest sprawcą wypadku i do niczego się nie przyznał. Miał za to wiele do powiedzenia na temat działań prokuratury, która próbuje ściągnąć go do Polski. Oświadczył m.in., że podejmowane wobec niego działania przez polską prokuraturę są motywowane politycznie.