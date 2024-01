Przerwano posiedzenie TK dotyczące TVP. W składzie pozostawiono sędziego dublera

- Kwestionowanie statusu sędziego wpływa na destabilizowanie porządku prawnego. Sędziego Trybunału Konstytucyjnego można wyłączyć tylko, gdy istnieją powody co do jego bezstronności w sprawie - podkreśliła we wtorek Julia Przyłębska, informując o odrzuceniu wniosku dotyczącego wyłączenia ze składu orzekającego Jarosława Wyrembaka.