Przerwali przemówienie Wałęsie. "Oni mają to gdzieś"

Polityk przypomina, że jego pokolenie cały czas ogląda się za siebie i wspomina walkę z komunizmem, a młodzi nie zwracają już na to uwagi. - Patrzą w przyszłość. Ja próbowałem im powiedzieć, jak ja zwyciężałem i moje pokolenie, aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa. Bo ja z tamtego pokolenia wciąż widzę niebezpieczeństwa i chciałem ich podprowadzić, żeby zrozumieli, jak zwyciężaliśmy. A oni mają to gdzieś, oni zwyciężają po swojemu. Byli niecierpliwi i stąd przerwałem przemówienie, bo widziałem, że po prostu nie trafiam w to pokolenie - twierdzi Lech Wałęsa.