Przerażenie w Chorwacji. Kwas zamiast napojów w butelkach? Policja bada sprawę

Jeżeli okaże się, że informacja jest nieprawdziwa, osoba, którą ją stworzona, a także osoba, która ją dalej rozsiewa, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, za co grozi kara grzywny do 4000 euro (17,8 tys. złotych) i pozbawienia wolności.