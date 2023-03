Przerażające sceny w szkolnej szatni. Nagranie miało upokorzyć ucznia

Nagranie z pełnej przemocy i agresji sceny z kaliskiej szkoły obiega różne lokalne grupy w internecie. Udostępniono je tylko po to, by jeszcze bardziej upokorzyć jednego z uczniów. Miał on - jak pokazuje filmik - przeprosić za jakieś słowa, które wcześniej wypowiedział na temat ojca oprawcy. Samo słowo "przepraszam" nie wystarczało.