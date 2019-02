Przepis na faworki na tłusty czwartek. Jak w prosty sposób możemy zrobić pyszne, domowe faworki?

Choć w tłusty czwartek większość woli zjeść pączki, to znajdą się tacy, którzy preferują chruściki. Z okazji tego święta przedstawiamy przepis na pyszne faworki.

Faworki a tłusty czwartek

W tłusty czwartek drugim najpopularniejszym przysmakiem są właśnie faworki . Jeśli nie chcemy stać w długich kolejkach do cukierni, możemy spróbować zrobić je samemu w domu.

Faworki, zwane też chrustami lub chruścikami, to chrupkie ciastka o słodkim smaku, w kształcie złożonej kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem. To tradycyjny przysmak w Polsce, na Litwie i w Niemczech.

Przepis na faworki na tłusty czwartek

Do upieczenia talerza faworków potrzebne nam będą:

Następnie musimy “rozbić” ciasto. Uderzamy je np. wałkiem do ciasta, ugniatamy w zbitą część i ponownie uderzamy ciasto. Powtarzamy ten proces, dopóki nie zrobi się ono płaskie. Powinno to zająć do 10 minut.