"Przepadł jak kamień w wodę". Policja wciąż szuka Romanowskiego

- Wystąpienie o Europejski Nakaz Aresztowania oznacza, że musielibyśmy mieć choć cień sygnału wskazującego, że Marcin Romanowski jest poza Polską. Sprawdzamy tropy i działamy, ale na teraz nie mamy przesłanek do złożenia wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania - mówi nasz rozmówca, który zna kulisy poszukiwań. To stan na poniedziałkowe popołudnie.

- To nie jest tak, jak to próbował przedstawiać jego obrońca, że to był zabieg ratujący życie. To był zabieg zaplanowany. A po dwóch dniach wypisał się na własne żądanie - przekazał Dariusz Korneluk. Dodał, że miało to miejsce dwa dni przed posiedzeniem sądu, na którym Romanowski się nie stawił.