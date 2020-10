Przemysław Czarnek zostanie ministrem? Jest głos z Kancelarii Prezydenta

Błażej Spychalski był gościem na antenie Polsat News. Prezydencki minister był pytany o przełożone zaprzysiężenie nowych ministrów. Powodem miało być zakażenie wyryte u Przemysława Czarnka . Uroczystość jednak odbędzie się we wtorek o 14.

- Mamy doświadczenie i rygorystyczne wytyczne, których przestrzegamy - oświadczył Spychalski. Dodał, że decyzja o przełożeniu ceremonii o jeden dzień należała do prezydenta. - Jestem przekonany, że wszystkie procedury w pełni nas chronią przed koronawirusem - zaznaczył prezydencki minister.

Czy do zmian dojdzie również w Kancelarii Prezydenta? Spekuluje się, że z otoczenia Andrzeja Dudy odejdzie m.in. Paweł Mucha oraz Halina Szymańska.

- Nie będę odnosić się do plotek - odparł minister Spychalski, dodając: - myślę, że do końca października dojdzie do zmian w Kancelarii Prezydenta.