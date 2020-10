Przemysław Czarnek z nową rolą. Został członkiem Rady Dialogu Społecznego

W czwartek rano Wirtualna Polska poinformowała, że do Rady Dialogu Społecznego powołany zostanie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek . Jak ustaliliśmy, nominacja na to stanowisko przyszykowana została też dla stojącego na czele resortu rozwoju i pracy Jarosława Gowina oraz dla ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

- Rada służy, by załatwiać nasze sprawy. By w Polsce była realizowana polityka w taki sposób, by służyła społeczeństwu, była realizowana dla społeczeństwa. To jest możliwe na drodze dialogu, gdy dyskutuje się na temat tych rozwiązań - podkreślił podczas środowych uroczystości Andrzej Duda, cytowany przez "Super Express".