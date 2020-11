Przemysław Czarnek ukarany naganą. Minister krytykuje komisję

Przemysław Czarnek ukarany naganą. Minister skrytykował sejmową komisję

Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Marcin Horała: dla mnie to nielogiczne

"Nagana? Dla mnie ludzie ze zdjęcia z LA, chodzący nago w centrum miasta, nie są normalni. Jeśli są normalni dla członków Kom. Etyki, to jest ich problem, a nie mój" - napisał minister edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek ukarany naganą. Mocne słowa o społeczności LGBT

Przemysław Czarnek i Jacek Żalek ukarani naganą. "LGBT to nie ludzie"

Proszony był wtedy o komentarz do słów Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Jacek Żalek stwierdził wtedy, że "LGBT to nie ludzie, to ideologia".