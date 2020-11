Przemysław Czarnek. Ponad 88 tys. podpisów pod petycją o odwołanie szefa MEN

Przemysław Czarnek. "Stop deMENtażowi edukacji"

Petycję pod nazwą "Stop deMENtażowi edukacji" podpisało ponad 88 tysięcy osób z całej Polski. Inicjatywa powstała w krakowskim środowisku akademickim, a jej autorem jest dr Paweł Dybała z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Petycja we wtorek trafiła do Kancelarii Premiera i ma zostać przekazana Mateuszowi Morawieckiemu. Inicjatorzy pisma przekażą ją również do Senatu i do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.