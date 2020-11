MEN. Przemysław Czarnek znowu atakuje. Na celowniku tym razem "gender"

– Nauka to jest poszukiwanie prawdy. Gender to ideologia marksistowska wprost, jest fałszywą wizją człowieka. A pamiętajmy, że każde nieszczęście na świecie miało swoją podstawę w błędnej wizji człowieka, czyli w błędzie antropologicznym. A to jest błąd antropologiczny, który prowadzi do nieszczęść, to nie jest żadna nauka. Dlatego tu jestem po stronie naukowców, którzy to stwierdzają - opowiadał Czarnek.