Przemysław Czarnek odwiedził babcię w szpitalu. Jest komentarz Jerzego Owsiaka

"Panie Czarnek, jeżeli sprawa przeciwko panu wykroczeniu, czyli wejścia na teren szpitala, kiedy był pan chory na koronawirusa, nie zostanie skierowana do sądu jako złamanie prawa albo nie zostanie pan ukarany mandatem, to cała pana i wasza gadka o środkach bezpieczeństwa, które my, obywatele mamy wprowadzać w naszym życiu codziennym w obliczu pandemii, jest warta funta kłaków" - napisał w piątek na swoim profilu na Twitterze Jerzy Owsiak.