Przemysław Czarnek o zmianach w szkołach. "Próbuje się ze mnie zrobić rewolucjonistę"

Przemysław Czarnek o autonomii uczelni

Nawiązując do "pakietu wolnościowego" dla uczelni, szef MEN tłumaczył, że chodzi o prawo do głoszenia światopoglądu. - Bez względu na to, czy ten światopogląd jest lewicowo-liberalny, konserwatywny, centrowy czy jakikolwiek inny - doprecyzowuje Czarnek. Polityk uważa, że "autonomia uczelni nie może polegać na tym, że ściga się światopogląd konserwatywny, a nie ściga się lewicowego albo odwrotnie".

Szef MEN o dymisji. "Przyzwoitość nakazuje, aby nie oczerniać"

Polityk, odnosząc się do zapowiedzi wpisania dzieł Jana Pawła II do lektur szkolnych stwierdził, że zawsze można dyskutować o liście. Czarnek zapewnia, że decyzji nie podejmie sam, tylko zapadnie w gronie ekspertów. Szef MEN zabrał również głos ws. nawoływań do jego dymisji. Zaznacza, że "przyzwoitość nakazuje, by nie kłamać, nie oczerniać i nie wykrzykiwać publicznie wulgaryzmów", a ocena jego pracy należy do premiera.