Przemysław Czarnek do rektora WUM: Pan szczepi ubeków

Przemysław Czarnek był gościem programu "#Jedziemy" na antenie TVP Info. Minister edukacji i nauki w ostrych słowach odniósł się do decyzji prof. Zbigniewa Gacionga o niepodawaniu się do dymisji .

Przemysław Czarnek: To jest rzecz żenująca

Czarnek na początku rozmowy zwrócił się bezpośrednio do rektora WUM. - Panie rektorze proszę o refleksję, bo to, co pan wyprawia, te wypowiedzi, ale również te obrony ze strony pana kolegów, to po prostu rzecz żenująca - stwierdził szef resortu edukacji.