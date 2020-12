Przemysław Czarnek chce przekonać młodzież do Jana Pawła II. Mówi o "odjaniepawleniu"

W wywiadzie dla "Plus Minus", czyli weekendowego dodatku "Rzeczpospolitej", Przemysław Czarnek przyznał, że mimo krytyki chciałby, by młodzież zapoznała się z dorobkiem Jana Pawła II.

"Oni go nie znają. Więc jak się mają jeszcze bardziej 'odjaniepawlić', skoro w istocie już są w większości 'odjaniepawleni'?" - pytał Czarnek. W jego ocenie "atak na papieża trwa od lat". "I nic nie wskazuje, żeby miało się to skończyć".

"Znam te zastrzeżenia, pisał nawet o nich ojciec Maciej Zięba, dla którego Jan Paweł II jest wielkim autorytetem. Przestrzegał, że w ten sposób będzie się do niego zniechęcać ludzi. Ale nie zgadzam się z tym. Nie powinniśmy być narodem ignorantów w zakresie dorobku naszego wielkiego rodaka" - przekonywał minister.

Przemysław Czarnek o LGBT: neomarksizm w czystej postaci

Czarnek w wywiadzie znów mówił o "ideologii LGBT". Stwierdził: - "Dla mnie ideologia LGBT, gender, to neomarksizm w czystej postaci". I dodał, że to wcale nie oznacza, że porównuje środowisko aktywistów LGBT do neonazistów.