Przemysław Czarnecki usłyszał zarzuty. Syn Ryszarda Czarneckiego nie przyznaje się

- Przemysławowi Czarneckiemu przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 157 par. 1 Kodeksu karnego. Podejrzany podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jak również odmówił składania wyjaśnień. Postępowanie przygotowawcze jest kontynuowane. Czynności z udziałem podejrzanego zostały wykonane 7 października - informuje Wirtualną Polskę Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Zarzut dotyczy spowodowania średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Posłowi grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Chodzi o zdarzenie z nocy sylwestrowej z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. W domu Przemysława Czarneckiego na warszawskim Wilanowie doszło wówczas do awantury. Jeden z uczestników spotkania został zraniony nożem. Mężczyzna to znajomy posła, ojciec chrzestny jego dziecka. Powodem kłótni miała być żona polityka. W mieszkaniu interweniowała policja. Badanie alkomatem wykazało, że poseł PiS był trzeźwy. Z kolei jego znajomy miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Po zdarzeniu mężczyzna zeznał, że to polityk dźgnął go nożem.