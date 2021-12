Przemycali narkotyki awionetką. CBŚP zatrzymuje kolejne osoby

Sprawa zaczęła się, gdy policjanci przejęli 73 kg marihuany, wartej ponad 3,6 mln zł. Narkotyki były przemycone awionetką z Hiszpanii do Polski. Wówczas to zatrzymano 2 mężczyzn, jak się okazało 2 pilotów. Samolot wart 900 tysięcy złotych sprowadzono w częściach z Ukrainy. Szlak przemytniczy prowadził z Hiszpanii przez Francję, Niemcy do Polski.