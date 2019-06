Przemówienie Donalda Tuska w Gdańsku. Są pierwsze komentarze

Wielu Polaków, polityków i komentatorów czekało na zapowiadane od wielu miesięcy przemówienie Donalda Tuska w Gdańsku, na uroczystościach związanych z 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Czy Donaldowi Tuskowi udało się przekazać przedstawicielom opozycji, "jak zwyciężać mają"?

- Uważam, że to jedno z lepszych wystąpień Donalda Tuska, a jest to duży komplement, bo jest on świetnym mówcą. Było autentyczne, nasycone emocjami - ocenił w TVN 24 prof. Tomasz Nałęcz, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nie wszyscy komentatorzy są jednak tego zdania.

"Niech Was nie zmyli retoryka 'my' i 'oni'. Te uroczystości to pod hasłem 'Bądźmy razem'. No, ale oczywiście nie z 'onymi'" - napisała blogerka Kataryna.