Przemoc w rosyjskiej armii przeraża. "Całkowicie zdemoralizowani"

Większość upublicznionych przypadków znęcania się w rosyjskiej armii ma związek z wykorzystywaniem młodych żołnierzy do prywatnych celów przez kadrę dowodzenia jednostkami wojskowymi. Te ujawniane bardzo rzadko dotyczą fizycznego znęcania się, które często prowadzi do śmierci, lub samobójstw.

Nie były to odosobnione przypadki. Ministerstwo Obrony rozwiązało problem na swój sposób - jeśli nie można pokonać problemu, udawajmy, że go nie ma. W marcu 2019 r. do ustawy o statusie personelu wojskowego został wprowadzony zapis o zakazie posiadania i używania telefonów komórkowych na terenach jednostek wojskowych oraz podczas zadań operacyjnych. Oficjalnie powodem była obawa przed przypadkowym ujawnieniem tajemnicy wojskowej. Faktycznie uniemożliwiło to dokumentowanie przestępstw, jakich dopuszczali się żołnierze.