Przełożeni mają dość. Trzytygodniowa pokuta dla o. Pawła Gużyńskiego

Ojciec Paweł Górzyński w ostrych słowach skrytykował ostatnio arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Teraz przełożeni wysyłają znanego dominikanina na "trzytygodniową pokutę do klasztoru". "To efekt jego działań i wypowiedzi" - podkreślają.

Krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski powiedział ostatnio, że "LGBT to ideologia antychrześcijańska" i "tęczowa zaraza". "W homilii mówiłem o ideologii LGBT, a nie o ludziach" - tłumaczył, gdy jego słowa zaczęły być szeroko komentowane. Oburzony wypowiedzią arcybiskupa był m.in. dominikanin Paweł Gużyński. Poinformował, że codziennie będzie wysyłał listy, w których chce się domagać dymisji Jędraszewskiego.

"W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę" - informuje teraz o. Paweł Kozacki OP, prowincjał Dominikanów w Polsce.