Prokuratura zajmie się słowami abp Jędraszewskiego. Właśnie wpłynął wniosek

- Do krakowskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez abp. Marka Jędraszewskiego - informuje Radio ZET. To pokłosie słów wypowiedzianych przez krakowskiego metropolitę. Podczas kazania mówił o "tęczowej zarazie".

- Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, które zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza, właściwej do prowadzenia ewentualnie tego typu postępowań - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko. - Mailem wpłynęły także dwie takie same informacje od osób prywatnych, które powołują się na słowa Jędraszewskiego; to wszystko razem zostało przekazane do prokuratury - dodał.