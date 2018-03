Przełomowa zapowiedź Kim Dzong Una. Wstrzyma wszystkie próby rakietowe

Propozycję spotkania Kim Dzong Una z prezydentem Trumpem przekazali południowokoreańscy dyplomaci. Przywódca KRLD zobowiązał się, że do tego czasu wstrzyma wszelkie próby z udziałem broni jądrowej.

Trump zaznaczył również, że to "ogromny postęp", ale zapowiedział również, że sankcje nałożone na Koreę Północną będą utrzymane aż do zawarcia porozumienia. "Rozpoczęło się planowanie spotkania" - napisał Donald Trump.

Spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem, może się odbyć w maju. Poinformował o tym w czwartek szef południowokoreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Czung Uj Jong podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.

To on wraz z szefem południowokoreańskiej agencji wywiadowczej Suhem Hunem przekazał list przywódcy KRLD adresowany do prezydenta Trumpa.