Przełom ws. pandemii? Skuteczna kombinacja leków

Wśród pozytywnych aspektów nafamostatu można bez wątpienia wymienić jego niski koszt. Droższy jest natomiast IFN. Z dostępnych aktualnie badań wynika jednak, że leki powinny być podane w stosunkowo niewielkich dawkach. Rodzi to pozytywne przewidywania co do zminimalizowanego ryzyka działań niepożądanych.