Przełom w walce z epidemią? Wynaleziono specjalną maseczkę

- Profesor powiedział mi, że nie jest to praca maturalna, ale prawdziwa praca dyplomowa na uczelni. Opracowałem mój projekt podczas roku szkolnego zaglądając po południu do laboratorium w technikum - zdradził 19-latek, zaznaczając, że opatentował swój wynalazek i zamierza pokazać go szerszej publiczności na światowej wystawie Expo w Dubaju.