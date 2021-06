Przełom w szczepieniach? W dwóch regionach zaszczepiono już połowę ludzi

- Wśród części Polaków zaczęła rosnąć pewność, że radzimy sobie z epidemią i dochodzimy do granicy odporności zbiorowej. Skoro jesteśmy prawie odporni, a rośnie liczba zaszczepionych, to część osób stwierdza, że poczeka. To jest właśnie chęć jazdy na gapę przez epidemię. Niech inni się zaszczepią, to ja może nie będę musiał - tłumaczył.