Przełom w NBP? Glapiński wydał decyzję ws. Muchy

Adam Glapiński upoważnił wiceprezes banku centralnego Martę Kightley do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do członka zarządu Pawła Muchy – poinformowano w komunikacie NBP. Nie wiadomo, czy ta decyzja doprowadzi do rozwiązania konfliktu w banku centralnym.