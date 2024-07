Przełom w Małopolsce. "To bardzo dobra sytuacja dla Łukasza Kmity"

- Gdyby prof. Duda należał do PiS, to prezes by go wywalił z partii. A tak to nic nie może – twierdził nieoficjalnie jeden z działaczy PiS. Kierownictwo partii było poirytowane faktem, że ojciec prezydenta Polski odpowiedział negatywnie na pismo Kmity z prośbą (de facto było to "polecenie" centrali PiS), by kolejny raz przełożyć sesję sejmiku województwa, co doprowadziłoby do ponownych wyborów do sejmiku. Panowie starli się słownie na jednej z poprzednich sesji.