Przełom. Porozumienie byłych radzieckich republik

Było to pierwsze posiedzenie wspólnej komisji demarkacyjnej, podczas którego omówione zostały wyniki badań terenowych przeprowadzone na wybranych odcinkach granicy. Obie strony zgodziły się co do wytyczenia jej przebiegu - podaje rozgłośnia, powołując się na informację prasową gabinetu ministrów Republiki Kirgistanu.