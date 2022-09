Przelali pieniądze na "bezpieczne konto". Tak wzbogacili się oszuści

Przelali pieniądze na "bezpieczne konto"

Pierwsza z poszkodowanych, 24-letnia kobieta, otrzymała telefon, w którym rozmówca przedstawił się jako pracownik banku. Jego wiarygodność była tym większa, że na ekranie telefonu wyświetlała się nazwa banku. Oszust, wykorzystując presję czasu oraz strach, przekonał kobietę, że ktoś próbował wziąć na jej konto pożyczkę. Następnie poinstruował, co powinna zrobić, by jak najszybciej zabezpieczyć się przed taką sytuacją. A w tym celu miała sama zaciągnąć kredyt, wypłacić go ze swojego konta, a pieniądze wpłacić na "bezpieczne konto". Wszystko za pomocą podawanych przez złodzieja kodów BLIK. Tym sposobem poszkodowana straciła ponad 40 tysięcy złotych.