Przekop Mierzei Wiślanej. Wjechał ciężki sprzęt, według urzędników to tylko przesadzanie trzciny

Budowniczowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną rwą się do roboty. Wprawdzie nie ma jeszcze podpisanej umowy z wykonawcą przekopu, ale ciężki sprzęt, koparki i wywrotki już wjechały na teren budowy. Rzekomo chodzi tylko o przesadzanie trzcin.

Według Urzędu Morskiego w Gdyni to tylko etap przygotowawczy prac na planowanej budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Rzekomo chodzi o przesadzenie 3 hektarów trzcinowisk, czyli fragmentów roślinności objętych ochroną.

- Przesadzamy trzcinę z miejsca przeznaczonego pod przekop w inne rejony Zalewu Wiślanego, gdzie takiej roślinności nie ma. W decyzji środowiskowej wskazanych jest kilka miejsc. O tym, które z nich jest do tego najlepsze, zdecydowali terenowi pracownicy Urzędu Morskiego - informowała niedawno Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępczyni dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dodała, że prace związane z przesadzeniem roślinności zostały wyłączone z zakresu głównego przetargu na wykonanie przekopu Mierzei Wiślanej. Ma to być ułatwienie dla wykonawcy.

Przekop Mierzei Wiślanej. Ciężki sprzęt rozpoczął pracę

Co innego widać na zdjęciach opublikowanych przez fanpage Obóz dla Mierzei Wiślanej. Na mokradła i trzcinowiska wjechał ciężki sprzęt. Usypano groblę prowadzącą od strony Zalewu Wiślanego w kierunku Zatoki Gdańskiej.

- Zaczęto wydobywać piasek z miejsca przekopu. Służy on do budowy grobli i placu dla parku maszyn. Trzciny? Roślinność jest zwalana na bok. Schnie, zanim trafi na nowe miejsca. To zwykła dewastacja - mówi WP mieszkaniec, który obserwuje prace od kilku dni.