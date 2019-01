Przekazanie władzy w Gdańsku po śmierci Adamowicza. Wzruszająca scena, Dulkiewicz uściskała wojewodę

To już oficjalne. Aleksandra Dulkiewicz przyjęła z rąk wojewody Dariusza Drelicha pełnomocnictwo do pełnienia funkcji prezydenta Gdańska. - Deklaruję wsparcie, może pani na mnie liczyć - powiedział pomorski wojewoda.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich (UMG, Fot: Maciej Nicgorski)

- W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego przekazuję Pani z dniem dzisiejszym pełnomocnictwo do pełnienia funkcji prezydenta Gdańska – powiedział wojewoda Dariusz Drelich. – Przykro mi, że dzieje się to w tak smutnych okolicznościach. Życzę, by dalej realizowała Pani program prezydenta. Ze swojej strony deklaruję wsparcie w Pani działaniach, może Pani na mnie liczyć - podkreślił urzędnik.

Aleksandra Dulkiewicz nie kryła wzruszenia, podziękowała wojewodzie za słowa i nominację. – Dziękuję, że to właśnie ja zostałam wskazana do pełnienia tej funkcji. Mam nadzieję, że ta decyzja przyczyni się do zasypywania podziałów między nami - dodała.

Podczas przekazania dokumentów doszło do wzruszającej sceny. Dulkiewicz uściskała Drelicha, co uchwycił fotograf Maciej Nicgorski. Warto przypomnieć, że ostatnio kwestią sporną pomiędzy gdańskim ratuszem a urzędem wojewódzkim była sprawa ogłoszenia żałoby po śmierci Pawła Adamowicza. Dariusz Drelich tłumaczył początkowo, że nie znalazł podstawy prawnej do ogłoszenia żałoby, bo zgodnie z przepisami jest to wyłączona kompetencja prezydenta miasta.

ZOBACZ WIDEO: Skorupka-Kaczmarek: ogłosiliśmy żałobę i nic nas przed tym nie powstrzyma

- Żałoba została ogłoszona. Myślę, że tutaj naprawdę dodatkowego komentarza nie trzeba. Dopóki nie ma wygaszonego mandatu prezydenta Gdańska, jego obowiązki pełni pierwszy zastępca. Dlatego wspólnie, z całym zarządem miasta, została podjęta decyzja, że ogłaszamy żałobę w Gdańsku. Nic nas przed tym nie powstrzyma - odpowiedziała wówczas rzeczniczka prezydenta Gdańska, Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Ostatecznie wojewoda podjął decyzję, by ogłosić żałobę na terenie całego województwa pomorskiego