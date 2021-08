Przedterminowe wybory parlamentarne? Terlecki nie ma wątpliwości

Po tym, jak 11 sierpnia podczas burzliwego posiedzenia Sejmu marszałek Elżbieta Witek dopuściła do reasumpcji wygranego wcześniej przez opozycję głosowania ws. odroczenia obrad na termin wrześniowy, opozycja powiedziała "dość!". W obliczu tej sytuacji doszło do spotkania przedstawicieli opozycyjnych partii w celu odbycia rozmów na temat odsunięcia marszałek Witek z pełnionej funkcji i wyłonienia wspólnego kandydata na to stanowisko.