Przed nami wrzesień cieplejszy niż rok temu. Ale ekstremalne temperatury przewidywane do 2022 roku

Z upałami męczymy się od dawna, a pogoda nie zamierza dać nam wytchnienia. I nie chodzi tylko o najbliższe dni czy miesiące, ale lata. Zagraniczni eksperci przewidują bowiem, że lata takie jak rok 2018, w przyszłości będą normą, a nawet będą zaliczane do chłodnych.



Tegoroczny wrzesień będzie cieplejszy niż poprzedni. Według serwisu accuweather.com, termometry będą wskazywać od 15 do 23 st. C. Jednocześnie będzie słonecznie.

- Tego lata gotuje się półkula północna. Jest przynajmniej kilka miejsc na świecie, gdzie pobite zostały absolutne rekordy temperatury i średnie temperatury miesięczne maja, czerwca i lipca. W poniedziałek i wtorek w Japonii było prawie 40 stopni Celsjusza, a dokładniej 39,8 stopnia. I to też były dla tamtej części świata - Japonii, Korei Południowej i Północnej - rekordy absolutne. Oznacza to, że nigdy w całej historii obserwacji nie było takiej temperatury. W Europie było kilka takich rekordów w tym roku - na północy Szwecji, w Norwegii i Finlandii, a także za kołem podbiegunowym - mówił Tomasz Wasilewski w TVN Meteo.

Dodał też, że polski wrzesień będzie cieplejszy o 1 stopień od średniej. - Jest to sporo, bo oznacza, że często w dzień będzie o kilka stopni więcej niż zwykle o tej porze roku. Jeżeli amerykańska prognoza na wrzesień się sprawdzi, to byłby to piąty miesiąc z temperaturą średnią powyżej średniej wieloletniej - tłumaczył.

Potwierdza to też analiza Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Wszystko przez globalne ocieplenie. Nie wiadomo, na jakie konkretne regiony wpłynie, ale jak sama nazwa wskazuje, to zjawisko globalne. Upały dadzą nam się we znaki szczególnie w najbliższych czterech latach. Osiągniemy wtedy "szczyt ciepłej fazy".

- To jest bardzo poważny sygnał idący z atmosfery, bo aż pięć miesięcy z rzędu jest cieplejszych od średniej. Sygnał, że być może przyspiesza ocieplenie, klimat zmienia się szybciej niż jakiś czas temu - ocenił Wasilewski. Taką tezę widzimy też w artykule na portalu theguardian.com. Jak czytamy, lata, takie jak 2018, od 2040 roku będą normą, a pod koniec lat 40. będą nawet zaliczane do chłodnych. Co więcej, woda w oceanach będzie się szybciej nagrzewać niż powietrze nad lądem, co może zwiększyć ryzyko powodzi, huraganów, tajfunów i cyklonów.