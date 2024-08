"Zobaczyłam dwie róże, popłakałam się". Poznań pożegnał strażaka

- Mieszkam na Poznańskiej. Po tragedii poszłam w okolice kamienicy, która spłonęła. Zobaczyłam dwie białe róże, popłakałam się. To był bardzo młody człowiek. On zginął, by ratować ludzkie życie. Nie wyobrażam sobie, co musiał czuć chwilę przed tragedią. Współczuję bardzo jego rodzinie - powiedziała pani Danuta.