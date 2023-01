Przeciwnicy Franciszka ruszyli do ataku. Odejście Benedykta zmieniło wszystko

Choć śmierć Benedykta XVI zakończyła pewną erę w Kościele katolickim, to w Watykanie uruchomiła procesy, które mogą doprowadzić do nieprzewidzianych zmian. Przeciwnicy Franciszka, ośmieleni wypowiedziami abp. Georga Gänsweina, szykują się do starcia z obecnym papieżem. Stawką w grze jest najbliższa przyszłość Kościoła i pontyfikat pierwszego papieża z Ameryki Południowej.