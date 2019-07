Przecieki ws. wyborów parlamentarnych. PiS może się zdziwić decyzją Dudy

Zaskakujące doniesienia ws. wyborów parlamentarnych. Z nieoficjalnych doniesień RMF FM wynika, że prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej zarządzi je na 20 października. Inaczej, niż chce PiS.

Wieczorem 13 października na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra z Macedonią Północną w ramach eliminacji do Euro 2020 roku. "Głowa państwa chciałaby uniknąć sytuacji, żeby wieczory wyborcze i pierwsze sondażowe wyniki były prezentowane równocześnie z meczem" - podaje RMF FM. Do tej pory spekulowano właśnie o tym dniu.

Morawiecki mówił, że "rząd nie jedzie na wakacje". - Od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć - stwierdził.

Kancelaria Prezydenta "zdziwiona"

Co na to Kancelaria Prezydenta? - Byliśmy trochę zdziwieni słowami pana premiera - skomentował w niedzielę rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Podkreślił, że nie ma jeszcze decyzji prezydenta co do konkretnej daty wyborów. Przypomniał też, że zgodnie z art. 98 ustęp 2 Konstytucji RP to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza wybory do Sejmu i Senatu.