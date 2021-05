Przeciek na maturze z polskiego? Anomalia w Google wskazuje na "Ironię w lekturach"

Ironia na maturze z polskiego?

Pierwszy wzrost zainteresowania tematem "ironii" w Google pojawił się w niedzielę, 9 maja po godz. 23. W poniedziałek 10 maja od rana fraza zyskuje gwałtownie na popularności. Najwięcej zapytań dotyczy ironii, ironii w lekturach i ironii w literaturze. Czy to zwykły zbieg okoliczności czy wyciek tematu maturalnego z polskiego na poziomie rozszerzonym?

Wówczas sprawę skomentował w rozmowie z Onetem dyrektor CKE Marcin Smolik. - Wyszukiwania w Google Trends działają na zasadzie porównywania częstotliwości i wyszukiwania fraz względem innych miejscowości. I faktycznie trochę podejrzanie wygląda to, że frazy dotyczące tematu rozprawki na tegorocznej maturze dotyczyły początkowo jednego województwa. Dyrektor CKE dodał również, że być może któryś z dyrektorów niezgodnie z prawem otworzył wcześniej przesyłkę. - My to oczywiście zgłosimy na policję, bo tyle jesteśmy w stanie zrobić - poinformował Smolik.