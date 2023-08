Przebrania i tańczący faceci to tandeta. Są też lepsze hity na wieczór panieński

Wieczór panieński to symboliczne pożegnanie z wolnością przyszłej panny młodej w towarzystwie najbliższych przyjaciółek. Choć to okazja do zabawy, warto pamiętać o oczekiwaniach głównej bohaterki. Za sukces tego wydarzenia odpowiada głównie świadkowa. Dlatego jeśli czeka cię to zadanie, zastanów się, co może przynieść radość, a co może być nietrafionym pomysłem.