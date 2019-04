Pruszków. Karetka śmiertelnie potrąciła dziecko na przejściu. Mieszkańcy prosili o światła

9-latka zginęła przechodząc przez przejście dla pieszych w Pruszkowie. Mieszkańcy tego miasta już cztery lata temu złożyli do starostwa petycję prosząc o postawienie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Po tragedii ponownie przywołują temat.

Do tragedii doszło w środę. Kierowca auta osobowego zatrzymał się przed przejściem dla pieszych na ul. Promyka, by przepuścić dziecko. Dziewczynka weszła na pasy. Nagle nadjechał ambulans i potrącił ją. Pojazd mógł jechać nawet 100 km/h.

Skrzyżowanie bezwypadkowe

- Niestety na skrzyżowaniu ulic Promyka z Robotniczą pruszkowski powiat nie widział potrzeby instalowania sygnalizacji świetlnej, tłumacząc się statystyką wypadków - powiedział TVN Warszawa jeden z inicjatorów petycji. Od 1 stycznia 2017 roku doszło tu do sześciu kolizji. W żadnej z nich nie brał udziału pieszy.

Mieszkańcy wracają do tematu. Skierowali kolejne pismo do starostwa i proszą o pochylenie się nad sprawą. Tym razem, poza sygnalizacją świetlną, proszą o nałożenie na skrzyżowaniu wyniesionej powierzchni, która zmusi kierowców do hamowania.