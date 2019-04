Pruszcz Gdański. Nauczyciel angielskiego oskarżony o molestowanie

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarża 41-letniego Amerykanina z Pruszcza Gdańskiego (woj. pomorskie) o wykorzystanie seksualne 26 małoletnich uczennic. Mężczyzna był lektorem w jednej ze szkół podstawowych w Pruszczu. Akt oskarżenia został wysłany do sądu we wtorek.



Do przestępstw miało dochodzić w 2017 i 2018 roku. - Wykorzystując zaufanie wynikające z relacji lektor-uczeń, dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec 26 uczennic, wobec niektórych kilkukrotnie - informuje Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka gdańskiej prokuratury. Jedna z ofiar nauczyciela miała 8 lat.

Odpowie z wolnej stopy

Za molestowanie seksualne uczennic mężczyznie grozi od 2 do 12 lat więzienia, podobnie jak w przypadku udotępniania nielegalnych nagrań. Za ich posiadanie kodeks przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd w Gdańsku nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. 41-latek, który nie przyznaje się do winy, będzie odpowiadał z wolnej stopy. Amerykanin ma zasądzony dozór policji, nie może zbliżać się do pokrzywdzonych dziewczynek oraz placówki, w której udzielał lekcji. Dodatkowo ma zakaz opuszczania kraju.