Artykuł sponsorowany energia elektryczna 1 godzinę temu Prowadzisz firmę? Dowiedz się, jak zoptymalizować wydatki na prąd! Ceny energii elektrycznej na polskim rynku szybują w górę, a 2020 rok prawdopodobnie przyniesie kolejne podwyżki. Cierpią na tym nie tylko gospodarstwa domowe, ale także i przedsiębiorstwa. Czas poważnie zastanowić się nad zoptymalizowaniem kosztów związanych z pobieranym prądem. Według szacunków dokonanych na portalu poprostuenergia.pl dobrym wyjściem powinna się okazać zmiana dostawcy energii elektrycznej. Podziel się (Materiały prasowe) Czy prąd dla firm musi być drogi? Klienci biznesowi należący do sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw płacą za energię elektryczną więcej niż gospodarstwa domowe. Za taki stan rzeczy odpowiada między innymi fakt, że płacone przez nich stawki nie podlegają wpływowi Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto, przedsiębiorstwa podpisują ze sprzedawcą prądu umowę zawierającą moc umowną, dzięki czemu dostawy prądu zaspokajają ich potrzeby, a sieć nie bywa przeciążona. Wydatki na energię elektryczną stanowią według szacunków portalu Poprostuenergia.pl średnio aż 1/5 wszystkich kosztów, dlatego jej ceny są tak bardzo istotne. Jak w tej sytuacji zadbać o niższe rachunki za prąd? Rozwiązaniem może być modernizacja infrastruktury przedsiębiorstwa na bardziej energooszczędną, ale wiąże się to niejednokrotnie z dużymi inwestycjami. Dlatego warto w pierwszej kolejności rozważyć zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Zmiana dostawcy energii elektrycznej? To się opłaca! Według case study przeprowadzonego przez portal Poprostuenergia.pl wybór najtańszej oferty sprzedaży energii elektrycznej przynosi przedsiębiorstwom nawet 40% oszczędności w kosztach prądu! Co więcej, niektórzy sprzedawcy mają bardzo atrakcyjne propozycje dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolnych korzystających z taryfy C odpowiadającej mocy umownej powyżej 40 kW. Prosta procedura – ogromne zyski Co ciekawe, zmiana sprzedawcy energii elektrycznej to bardzo prosta procedura. Klient, który zgłasza się do nowego sprzedawcy wypełnia stosowny formularz, często dostępny online, a następnie otrzymuje dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertę. Jeśli strony zaakceptują warunki nowej umowy, wystarczy przekazać wybranemu sprzedawcy pełnomocnictwo, a wszelkie formalności znajdują się już po jego stronie. To dość istotny aspekt, bo jak wiemy, w biznesie czas to pieniądz i nie warto marnować go na zbędne procedury. Poprostuenergia.pl – źródło wiedzy o taniej energii elektrycznej dla biznesu Jak wybrać najkorzystniejsza taryfę i sprzedawcę energii elektrycznej? Co jeszcze warto wiedzieć o niższych rachunkach za prąd dla klientów biznesowych? Na stronie Poprostuenergia.pl znajduje się prawdziwe kompendium wiedzy dotyczące energii elektrycznej dla biznesu, jak również gospodarstw domowych. Przedstawiono tam również sposoby na obniżenie rachunków za gaz Dowiedz się, jak wiele możesz oszczędzić optymalizując wydatki i jak rozpocząć oszczędzanie już dziś, by wznieść swój biznes na wyższy poziom! Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na zyskowne inwestycje.