Protesty w Polsce. Bielsko-Biała. Wierni bronili wejścia do katedry

Protesty w Polsce. Bielsko-Biała. Strzegli wejścia do katedry

Nieopodal, na placu Świętego Mikołaja, grupa kilkunastu osób - praktykujący katolicy oraz narodowcy, bronili wejścia do katedry. Pod koniec zgromadzenia przed najważniejszą w Bielsku-Białej świątynią doszło do słownych utarczek miedzy narodowcami i manifestantami. Obie grupy były oddzielone od siebie kordonem policji. Na szczęście nie doszło do konfrontacji.