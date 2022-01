Protesty w Kazachstanie: Zmora czy szansa Putina?

Ekspert z Rosyjskiej Rady Polityki Zagranicznej (RSMD), think tanku zbliżonego do rządu moskiewskiego, stwierdził jednak w analizie, że Rosja nie jest dla Kazachstanu "atrakcyjnym modelem" rozwoju społeczno-gospodarczego. Polityczni przywódcy i społeczeństwo tego środkowoazjatyckiego kraju mają "inne wzory do naśladowania", od Europy przez Turcję po Singapur.