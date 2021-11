Protesty w karaibskim raju. Francja wysyła siły specjalne

Niestety, niewielu mieszkańców Gwadelupy zdecydowało się zaszczepić przeciw COVID-19. To sprawiło, że kolejna fala epidemii znów zmusiła władze do wprowadzenia restrykcji. Podobnie jak we Francji wprowadzono tam obowiązek szczepień dla pracowników ochrony zdrowia oraz tzw. przepustki covidowe, czyli zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19, negatywny test na koronawirusa lub dokument poświadczający, że jego właściciel jest ozdrowieńcem.