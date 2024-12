Protesty w Gruzji. Urzędnicy KE apelują do władz

W opublikowanym oświadczeniu Kallas i Kos odniosły się do decyzji premiera Iraklego Kobachidzego, który ogłosił, że rząd Gruzińskiego Marzenia wstrzymuje negocjacje akcesyjne z UE i odrzuci wsparcie finansowe do 2028 roku.

Polityczki zauważyły, że to "oznacza odejście od polityki wszystkich poprzednich gruzińskich rządów i europejskich aspiracji zdecydowanej większości narodu gruzińskiego, zapisanych w konstytucji Gruzji".

Polityczki przypomniały, że to działania gruzińskich władz i demokratyczny regres doprowadziły do faktycznego zatrzymania procesu akcesyjnego już w czerwcu tego roku. Wtedy to rządzący przeforsowali przyjęcie kontrowersyjnych przepisów o wpływach zagranicznych, wzorowanych na rozwiązaniach przyjętych w Rosji.