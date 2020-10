Protesty w Gdańsku. Dwie kobiety próbowały zakłócić mszę

Jak informuje portal trojmiasto.pl, do zdarzenia doszło ok. 20:40, gdy w kościele na Osowej kończyło się wieczorne nabożeństwo.

Dwie kobiety, trzymające transparent, najpierw próbowały zapalić znicze przed świątynią, a później do niej wejść. Wierni zatrzymali je w przedsionku i nie pozwolili im wejść do środka.

- Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie znieważenia, do którego doszło w piątek około godz. 20:40 w Gdańsku przy ul. Pegaza na terenie kościoła rzymsko-katolickiego pw. Chrystusa Zbawiciela - poinformowała portal Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W poniedziałek prymas Polski abp Wojciech Polak zaapelował do protestujących o szacunek dla świątyń i siebie nawzajem.

"Bardzo proszę o wzajemny szacunek, o to byśmy nie przekraczali granic, o szacunek dla miejsc świętych, dla naszych świątyń. Bardzo proszę, by były one miejscem pojednania” - przekonuje w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych abp Wojciech Polak.