Protesty na Majdanie. Powodem "kapitulacja" ws. Donbasu

Tysiące Ukraińców protestowało na kijowskim Majdanie przeciwko decyzji prezydenta Zełenskiego ws. zorganizowania wyborów na terytoriach okupowanych przez rosyjskie wojska. Według demonstrantów, stanowi to kapitulację wobec Rosji.

Niedzielny protest zgromadził ok 3-5 tys. demonstrantów. Powodem protestu jest deklaracja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że zgodzi się na realizację tzw. "formuły Steinmeiera".

Zdaniem Zełenskiego, jest to szansa na doprowadzenie doprowadzenie. Ale jego krytycy uważają ten krok za kapitulację wobec Moskwy, która dotąd nie spełniła właściwie żadnego z warunków uzgodnionych w porozumieniach mińskich.

Ryzykowny krok

- To bardzo ryzykowny krok, bo opiera się na zaufaniu do Kremla, że będzie honorował. Jest ryzyko, że wybory w Donbasie będą formalnie wolne, ale faktycznie wszystko odbędzie się pod dyktando Rosji - powiedział WP Michael Carpeter, były doradca prezydenta Baracka Obamy i wiceprezydenta Bidena ws. Ukrainy. - Jeśli Rosja tak śmiało i skutecznie ingeruje w wybory USA i innych państw w Europie, łatwo sobie wyobrazić, jak może to wyglądać w Donbasie - dodał ekspert.