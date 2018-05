Protestujący w Sejmie zyskali poparcie OPZZ. To realizacja "rady" Lecha Wałęsy

Lech Wałęsa podczas wizyty u protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich rodziców poradził im, by poszukali "dużych grup społecznych", które pomogą im zrealizować ich postulaty. Wszystko wskazuje na to, że tak się stało. Kongres OPZZ przyjął apel popierający protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. ZNP domaga się realizacji ich postulatów.

"Pochwalamy uchwalenie i wdrożenie w życie ustaw podnoszących świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, uważamy jednak, że to dopiero pierwszy krok do rozpoczęcia debaty o systemowych rozwiązaniach prawnych wspierających tę grupę społeczną" - napisano w apelu OPZZ.

OPZZ zaapelowało do strony rządowej o "konstruktywne rozmowy z protestującymi i pilne rozwiązanie narastającego konfliktu dla osiągnięcia kompromisowego porozumienia i zakończenia protestu".

Osobny apel do rządu wystosował także Związek Nauczycieli Polskich. Wezwał on rząd do "natychmiastowej realizacji postulatów protestujących" w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych.